Campionati italiani | Kerschbaumer ritrova il successo Tra le donne vince Berta

zazoomblog : Campionati italiani 2ª cat. femminili a Rovereto: risultati e orario - #Campionati #italiani #femminili - Gazzetta_it : #Mtb Campionati italiani: #Kerschbaumer torna al successo. Tra le donne vince #Berta - gigicozzo : @Torrenapoli1 Ragazzi ma pensavate fossero rimasti a vita? Hanno fatto scelte professionali che ognuno,avendo la po… - stefanozana : RT @biciPRO1: A 33 anni @diegoro_89 si è regalato un tuffo nel passato. Senza impegni agonistici in luglio, il veterano dell'@EoloKometaTea… - isNews_it : Campionati Regionali Assoluti, l’H2O Sport mostra i muscoli: Stinziani e Rossano si qualificano per gli italiani -

Dopo il debutto della serata di venerdì, con i titolie - MTB festeggiati da Martino Fruet e Anna Oberparleiter, il programma deidi MTB Cross Country in Valle di Casies (Bolzano) è arrivato alla sua giornata più attesa, quella che ha visto in gara i migliori talentidelle categorie agonistiche: ...In otto a caccia di quattro posti per giocare con i big del torneo. Domani domenica di fuoco a Cagliari con quattro scontri che valgono l'accesso al tabellone principale deidi seconda categoria di tennis in corso su campi in terra rossa del Tennis club di Cagliari. Oggi il match del giorno è stato quello tra il romano Simone Poeta e il sassarese ...Quarta e ultima amichevole pre campionato in Portogallo per la Roma di Josè Mourinho. Dopo la sconfitta contro lo Sporting Lisbona, all’Estadio Municipal di Albufeira i giallorossi incontrano il Nizza ...Nel femminile ha vinto le neo campionesse d'Italia hanno battuto in finale 2-1 (20-22, 21-19, 15-10) Priore/Sambugaro. Nel maschile torneo maschile i due vincitori hanno vinto la finale al tie break 2 ...