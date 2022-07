Campagna abbonamenti 2022-2023: De Laurentiis annuncia i prezzi e le promozioni (Di sabato 23 luglio 2022) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso dell’intervista trasmessa ai microfoni dell’emittente Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato la Campagna abbonamenti, che sarà operativa a partire dal 25 luglio. Di seguito, quanto annunciato dal patron partenopeo: “La Campagna abbonamenti parte il 25 luglio e ci sono tante novità tra cui tariffe scontate per famiglie e per le donne. Sconto del 30% per il secondo componente della coppia. I figli Under 14 infine pagheranno con uno sconto del 50%. I prezzi degli abbonamenti sono molto semplici, le curve inferiori costeranno 195€. Le curve superiori 305€, i distinti inferiori vengono 390€ mentre i superiori 570€, la tribuna Nisida 770€ mentre per la tribuna Posillipo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Il presidente del Napoli Aurelio De, nel corso dell’intervista trasmessa ai microfoni dell’emittente Radio Kiss Kiss Napoli, hato la, che sarà operativa a partire dal 25 luglio. Di seguito, quantoto dal patron partenopeo: “Laparte il 25 luglio e ci sono tante novità tra cui tariffe scontate per famiglie e per le donne. Sconto del 30% per il secondo componente della coppia. I figli Under 14 infine pagheranno con uno sconto del 50%. Ideglisono molto semplici, le curve inferiori costeranno 195€. Le curve superiori 305€, i distinti inferiori vengono 390€ mentre i superiori 570€, la tribuna Nisida 770€ mentre per la tribuna Posillipo ...

