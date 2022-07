Calciomercato Salernitana: ore decisive per Maupay dal Brighton (Di sabato 23 luglio 2022) . La distanza tra domanda e offerta è attorno ai 7 milioni La Salernitana vuole chiudere per Neal Maupay con il Brighton. Come riportato da Gianluca di Marzio, sono le ore decisive per la squadra campana. Dopo aver ricevuto l’ok del calciatore, i granata sono al lavoro per colmare la distanza con la richiesta degli inglesi: la Salernitana offre 8 milioni, il Brighton ne chiede 15. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) . La distanza tra domanda e offerta è attorno ai 7 milioni Lavuole chiudere per Nealcon il. Come riportato da Gianluca di Marzio, sono le oreper la squadra campana. Dopo aver ricevuto l’ok del calciatore, i granata sono al lavoro per colmare la distanza con la richiesta degli inglesi: laoffre 8 milioni, ilne chiede 15. L'articolo proviene da Calcio News 24.

