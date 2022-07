ATP Amburgo, Carlos Alcaraz: “Sarà una bella Finale con Musetti, spero di vincere il mio sesto torneo” (Di sabato 23 luglio 2022) Missione compiuta per Carlos Alcaraz. Il n.6 del mondo, impegnato nella seconda semiFinale dell’ATP500 di Amburgo (Germania), ha sconfitto lo slovacco Alex Molcan (n.48 del ranking) con il punteggio di 7-6 (2) 6-1. Una partita che, nei fatti, c’è stata fino al tie-break del primo parziale e poi Alcaraz ha preso il largo, senza concedere altro al proprio avversario. “Non è stata una partita facile perché ho fatto fatica a leggere il suo tennis, soprattutto le palle corte. Mi sentivo un po’ frustrato per questo, ma sono comunque riuscito a trovare le soluzioni per far mia la vittoria“, ha raccontato l’iberico in conferenza stampa. Pronostico rispettato dunque e domani ci godremo il confronto per il titolo sulla terra rossa teutonica tra il funambolico iberico e Lorenzo Musetti, in una ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Missione compiuta per. Il n.6 del mondo, impegnato nella seconda semidell’ATP500 di(Germania), ha sconfitto lo slovacco Alex Molcan (n.48 del ranking) con il punteggio di 7-6 (2) 6-1. Una partita che, nei fatti, c’è stata fino al tie-break del primo parziale e poiha preso il largo, senza concedere altro al proprio avversario. “Non è stata una partita facile perché ho fatto fatica a leggere il suo tennis, soprattutto le palle corte. Mi sentivo un po’ frustrato per questo, ma sono comunque riuscito a trovare le soluzioni per far mia la vittoria“, ha raccontato l’iberico in conferenza stampa. Pronostico rispettato dunque e domani ci godremo il confronto per il titolo sulla terra rossa teutonica tra il funambolico iberico e Lorenzo, in una ...

