Arisa quasi nuda con le mutande della nonna La foto fa impazzire il web

Leggi su howtodofor

(Di sabato 23 luglio 2022)è apparsa sui social più sensuale che mai: la cantante è, e indossa le. Ecco come si è mostrata!è sicuramente una delle cantanti più amate e apprezzate dal grande pubblico italiano: la donna raggiunse la notorietà grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo Sezione Giovani, durante il quale si esibì con il brano ‘Sincerità‘. Da allora, la sua carriera è sempre stata in ascesa. E’ inoltre stata una concorrente di ‘Ballando con le Stelle‘, a cui ha partecipato (e vinto) danzando insieme a Vito Coppola. I fans sono letteralmente rimasti senza parole nel vedere uno degli scatti pubblicati dasu Instagram: è bellissima e sensuale. Sexy come non mai Sulle sue Instagram stories, la ...