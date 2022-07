Alessia Pifferi | «Volevo un futuro con il mio compagno | non potevo lasciarlo anche se mia figlia rischiava di morire» Il gip | omicidio volontario | resta in carcere

RaiNews : Oggi è attesa la decisione del gip sulla convalida del fermo e di custodia in carcere per Alessia Pifferi la madre… - Corriere : L parole di Alessia Pifferi: «Diana era un ostacolo alla mia libertà». I pm: donna capace di ogni atrocità - VincenzoDattil9 : RT @carovana12: Alessia Pifferi, 37 anni, single, una bimba di 18 mesi e amante ke vive lontano. Ke fa? Lascia la bimba con 1 biberon e 1 s… - dinolanaro : Io sono uno che tende a giustificare tutto, a trovare una ragione nelle cose, a capire le persone, ma Alessia Pifferi è IMPERDONABILE. - Rolfi39 : RT @TgrRai: Il gip di Milano ha convalidato il fermo per omicidio volontario nella forma omissiva aggravato dai futili motivi per Alessia P… -

AGI - Resta in carcere, la madre accusata dell'omicidio della figlia di quasi un anno e mezzo abbandonata per sei giorni in casa . Lo ha deciso il gip Fabrizio Filice che ha convalidato il fermo e disposto ...Per la morte della piccola Diana, morta di stenti, il gip di Milano ha disposto che la mammaresti in carcere: è accusata di omicidio volontario. Il giudice Fabrizio Filice, infatti, ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per omicidio volontario nella forma ...Le dichiarazioni della donna «Io ci contavo sulla possibilità di avere un futuro con lui (il compagno, ndr) e infatti era proprio quello che ...“Io ci contavo sulla possibilità di avere un futuro con lui (il compagno, ndr) e infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di capire; è per questo che ho ritenuto cruciale non inter ...