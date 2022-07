West Ham Scamacca, rilancio al Sassuolo per l’attaccante: i dettagli (Di venerdì 22 luglio 2022) Il futuro di Scamacca potrebbe essere al West Ham: gli inglesi sono pronti al rilancio dell’offerta fatta precedentemente al Sassuolo Il futuro di Scamacca potrebbe essere al West Ham: gli inglesi sono pronti al rilancio dell’offerta fatta precedentemente al Sassuolo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, gli inglesi partirebbero da una base di 36-37 milioni con l’aggiunta di bonus per arrivare a 42-43 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Il futuro dipotrebbe essere alHam: gli inglesi sono pronti aldell’offerta fatta precedentemente alIl futuro dipotrebbe essere alHam: gli inglesi sono pronti aldell’offerta fatta precedentemente al. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, gli inglesi partirebbero da una base di 36-37 milioni con l’aggiunta di bonus per arrivare a 42-43 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS, proseguono i contatti con @WestHam e @PSG_inside per #Scamacca - Ekremkonur : ?? Gianluca Scamacca ?? West Ham ? ???? #WHUFC - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Sassuolo, il West Ham rilancia per #Scamacca Gli inglesi hanno offerto 35 milioni per l'attaccan… - J_network24 : ??#Calciomercato | ????Filip #Kostic vicino al trasferimento al #WestHam - TUTTOJUVE_COM : Kostic, offerta di 15 milioni del West Ham: contatti per chiudere l'operazione -