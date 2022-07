Tra Dinamo Kiev e Fenerbahçe è 0-0: perde il Bodø (Di venerdì 22 luglio 2022) Tra Dinamo Kiev e Fenerbahçe è 0-0. Nel secondo turno dei preliminari di Champions League, invece, perdono in trasferta il Bodø Glimt in Irlanda contro il Linfield e il Malmö in Lituania contro lo Zalgiris. Deludono anche la Dinamo Zagabria e i danesi del Midtjyilland che pareggiano tra le mura amiche. Tra Dinamo Kiev e Fenerbahçe è 0-0: deludono Dinamo Zagabria e Midtjyilland Tra Dinamo Kiev e Fenerbahçe è 0-0. La partita clou del secondo turno dei preliminari di Champions League finisce a reti inviolata. Mentre deludono parecchio la Dinamo Zagabria e il Midtjylland, che non vanno più in là di uno striminzito pareggio in casa, contro le modeste compagini del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 luglio 2022) Traè 0-0. Nel secondo turno dei preliminari di Champions League, invece, perdono in trasferta ilGlimt in Irlanda contro il Linfield e il Malmö in Lituania contro lo Zalgiris. Deludono anche laZagabria e i danesi del Midtjyilland che pareggiano tra le mura amiche. Traè 0-0: deludonoZagabria e Midtjyilland Traè 0-0. La partita clou del secondo turno dei preliminari di Champions League finisce a reti inviolata. Mentre deludono parecchio laZagabria e il Midtjylland, che non vanno più in là di uno striminzito pareggio in casa, contro le modeste compagini del ...

