Roma, senti Benatia: 'Dybala top player e poi c'è Mou: è la piazza giusta e gliel'ho anche detto...' (Di venerdì 22 luglio 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Pensava che avrebbe lasciato la Juventus? "Paulo ha sempre ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 22 luglio 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Pensava che avrebbe lasciato la Juventus? "Paulo ha sempre ...

sportli26181512 : Roma, senti Benatia: 'Dybala top player e poi c'è Mou: è la piazza giusta e gliel'ho anche detto...': Roma, senti B… - flowguarino : Italo che passa per Aversa comodissimo, ci mette un'ora per Roma e manco la senti, niente di meno per andare un att… - verstappven : @coredestacitta il pezzo 'la roma sono le domeniche allo stadio in cui entri la dentro e ti senti piccolo piccolo'… - BriandiNazaret1 : Questo è er gioco e Roma ve lo 'nsegna! Auguri a te, che me fa sentì importante anche se nun conto niente!????… - SempreMilanit : Senti #Giacinti #SempreMilan -