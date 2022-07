Parma | violenza sessuale su 28 pazienti | il chirurgo Gianfranco De Lorenzis condannato a 14 anni in primo grado

(Di venerdì 22 luglio 2022) Per i giudici didel Tribunale diè responsabile di violenze sessuali ai ddi 28 donne, sue. Per questo motivo il dottorDebariatrico, è statoa 14, due in più di quanto richiesto dal Pm. De, che si è sempre dichiarato innocente parlando solo di “visite accurate” dovrà anche pagare una provvisionale di oltre 300mila euro da dividere fra le parti civili. Inoltre il medico è stato interdetto dalla professione sanitaria per la durata della pena. La vicenda di Deaveva avuto vasta eco a livello nazionale grazie ad un servizio delle trasmissione Le Iene dove in un video realizzato con una ...

Il Fatto Quotidiano

