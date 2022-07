Ogni royal ha il suo colore feticcio (Di venerdì 22 luglio 2022) I reali belgi sono come quelli olandesi, fanno parte delle “monarchie del nord”, dette più comunemente “monarchie in bicicletta”. Eppure le regine consorti, come Mathilde del Belgio e Maxima d’Olanda, sono amatissime dai loro sudditi. Sorridenti e volitive, non fanno mai trasparire il “peso” della Corona, come certe duchesse entrate nella corte inglese. Ma è alle future regine che bisogna guardare. Le nuove leve sono ragazze in gamba e, tranne George di Cambridge che proprio oggi compie 9 anni, diventeranno sovrane tutte nello stesso momento. Elisabetta del Belgio, 20 anni, ha già fatto capire di che pasta è fatta. Non solo si addestra con le forze armate del suo Paese, ma è andata a studiare nel prestigioso college in Galles dove si formano tutti i futuri sovrani. E, sul versante look, ha lasciato intendere che il suo colore feticcio sarà ... Leggi su iodonna (Di venerdì 22 luglio 2022) I reali belgi sono come quelli olandesi, fanno parte delle “monarchie del nord”, dette più comunemente “monarchie in bicicletta”. Eppure le regine consorti, come Mathilde del Belgio e Maxima d’Olanda, sono amatissime dai loro sudditi. Sorridenti e volitive, non fanno mai trasparire il “peso” della Corona, come certe duchesse entrate nella corte inglese. Ma è alle future regine che bisogna guardare. Le nuove leve sono ragazze in gamba e, tranne George di Cambridge che proprio oggi compie 9 anni, diventeranno sovrane tutte nello stesso momento. Elisabetta del Belgio, 20 anni, ha già fatto capire di che pasta è fatta. Non solo si addestra con le forze armate del suo Paese, ma è andata a studiare nel prestigioso college in Galles dove si formano tutti i futuri sovrani. E, sul versante look, ha lasciato intendere che il suosarà ...

Il principino George compie 9 anni: con la polo celeste è identico a papà William