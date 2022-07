Nettuno, lavori di rifacimento per la segnaletica orizzontale (Di venerdì 22 luglio 2022) Nettuno – “Sono partiti nel quartiere di Sandalo i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Si interverrà sugli attraversamenti pedonali per garantire la sicurezza dei pedoni. Domani i lavori proseguiranno anche nel centro cittadino dove saranno rimessi a nuovo tutti gli attraversamenti pedonali da Piazzale San Francesco a Piazzale San Rocco e la segnaletica relativa alla pista ciclabile” – lo comunica l’Amministrazione comunale di Nettuno. “Il programma degli interventi proseguirà con l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale relativamente ai posti riservati per le neomamme, introdotti nell’ultimo aggiornamento del codice della strada, e a quelli per le ricariche elettriche per gli ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022)– “Sono partiti nel quartiere di Sandalo ididella. Si interverrà sugli attraversamenti pedonali per garantire la sicurezza dei pedoni. Domani iproseguiranno anche nel centro cittadino dove saranno rimessi a nuovo tutti gli attraversamenti pedonali da Piazzale San Francesco a Piazzale San Rocco e larelativa alla pista ciclabile” – lo comunica l’Amministrazione comunale di. “Il programma degli interventi proseguirà con l’adeguamento dellae verticale relativamente ai posti riservati per le neomamme, introdotti nell’ultimo aggiornamento del codice della strada, e a quelli per le ricariche elettriche per gli ...

ILitorale : NETTUNO - SEGNALETICA ORIZZONTALE, LAVORI DI RIFACIMENTO A SANDALO E IN CENTRO Sono partiti questa mattina nel qua… - ilClandestinoTW : Segnaletica orizzontale,. lavori in corso a Nettuno a Sandalo e in centro - ilClandestinoTW : A Nettuno lavori sulle strade per 600mila euro: ecco tutte le vie - CorriereCitta : ‘Piano strade’ a Nettuno, al via i lavori: ecco dove -