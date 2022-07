“Nel weekend…”: Roma, Mourinho piazza un altro colpo (Di venerdì 22 luglio 2022) La Roma, dopo aver preso Dybala, non si ferma e prepara lo sbarco del prossimo top player: trattativa verso la conclusione. Il debutto ufficiale di Paulo Dybala con la maglia della Roma si avvicina. Domani i giallorossi affronteranno il Nizza nella quarta amichevole pre-campionato e nell’occasione José Mourinho potrà contare sull’argentino: il piano, in particolare, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 22 luglio 2022) La, dopo aver preso Dybala, non si ferma e prepara lo sbarco del prossimo top player: trattativa verso la conclusione. Il debutto ufficiale di Paulo Dybala con la maglia dellasi avvicina. Domani i giallorossi affronteranno il Nizza nella quarta amichevole pre-campionato e nell’occasione Josépotrà contare sull’argentino: il piano, in particolare, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sscalcionapoli1 : CdS – Kim Min-Jae, nel weekend visite mediche con il Napoli: Spalletti lo aspetta in ritiro, ecco tutti i dettagli… - CaputoItalo : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : Anticiclone africano nel weekend in Salento - RiccardoLuppino : @MercatoAsRoma1 @DiMarzio Nel weekend è nostro e massimo martedì è a Roma - Banjintino : RT @GoalItalia: La Roma a lavoro per portare Wijnaldum a Mourinho: contatti in corso con l'entourage del calciatore ???? - Topedav12783566 : RT @GoalItalia: La Roma a lavoro per portare Wijnaldum a Mourinho: contatti in corso con l'entourage del calciatore ???? -