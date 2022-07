Medico casertano in pensione da record | conquista il secondo 100 e lode

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiincon il “vizietto” dell’esame di maturità. È la storia di Antonio Pontieri,chirurgo e specialistica in endocrinologia che a Piedimonte Matese, comune delsituato alle pendici della catena montuosa, dopo una vita passata al locale ospedale, è divenuto una vera celebrità tra i maturandi: quest’anno ha preso la maturità all’Istituto agrario cittadino con un bel 100 con, due anni fa si era diplomato sempre con il massimo voto al locale Istituto Alberghiero. In tanti gli hanno chiesto il perché si presenta agli esami. “Lo faccio innanzitutto – dice Pontieri – per tenere allenata la mente, che, come qualsiasi organo, deve essere esercitato, allenato alla sua funzione. E il voto non conta“. Un vero e proprio salutista...

CasertaNews

Nel territorioda giovedì riaprono per gli over 60 gli hub di Teverola, all'ospedale di ... disponibili tramite il portale dedicato o attraverso il propriodi famiglia. Liguria. In ...... in generale, per la somministrazione è possibile rivolgersi anche al propriodi base o alle ... Nelriaprono da giovedì gli hub di Teverola, all'ospedale di Aversa, e a Marcianise, ... Medico casertano soccorre donna colta da malore per il caldo Il gup ha prosciolto, come richiesto dagli inquirenti, il 50enne Luigi Macari, agente della penitenziaria, e ha fissato al 25 ottobre l'udienza per il rito abbreviato per due imputati che ne hanno fat ...Tutti a processo, davanti alla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere, i 105 imputati, tra poliziotti penitenziari, funzionari del DAP e dell'azienda sanitaria locale, accusati, a ...