L’ombra russa sul patatrac italiano Parla Bildt Ecfr

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 luglio 2022) All’euforia un po’ isterica della politica italiana, catapultata in una campagna elettorale lampo sotto l’ombrellone con la crisi del governo Draghi, si contrappongono i volti cinerei che dalle cancellerie europee osservano l’ennesimo. Ne è convinto Carl, ex premier svedese, co-presidente dell’European Council on Foreign Relations (), “se cercate lo champagne, stanno stappando al Cremlino”. Com’è la crisi italiana vista dall’Europa? Si chiude una finestra di opportunità che, non c’è dubbio, ha aumentato il prestigio dell’Italia nel mondo. Si apre una finestra di incertezza sul futuro della politica estera e dell’economia italiana che preoccupa non poco le cancellerie europee. Traccia un quadro grigio. Il tempismo è pessimo. La rottura arriva in una congiuntura senza precedenti, ...