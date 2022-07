La "tempesta perfetta" dopo Draghi? Spread e Borsa, cosa sta succedendo in questi minuti (Di venerdì 22 luglio 2022) La verità? La tempesta perfetta che avrebbe investito e affondato l'Italia non c'è stata. A quanto pare le borse hanno retto meglio del previsto il colpo delle dimissioni di Draghi. Infatti rallentano le principali borse europee dopo il calo degli indici Pmi di Francia e Germania, scesi oltre le stime. La peggiore è Francoforte (-0,47%), preceduta di poco da Milano (-0,37%), e Parigi (-0,26%). Invariata Londra, mentre Madrid (+0,12%) si muove in controtendenza. Sale a 237,1 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 7,1 punti al 3,449%, mentre nel resto d'Europa si registrano ribassi tra gli 11,6 punti del Portogallo e i 13,6 punti della Germania.Insomma cali ma non disastri. E anche sul fronte Spread le cose cominciano a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) La verità? Lache avrebbe investito e affondato l'Italia non c'è stata. A quanto pare le borse hanno retto meglio del previsto il colpo delle dimissioni di. Infatti rallentano le principali borse europeeil calo degli indici Pmi di Francia e Germania, scesi oltre le stime. La peggiore è Francoforte (-0,47%), preceduta di poco da Milano (-0,37%), e Parigi (-0,26%). Invariata Londra, mentre Madrid (+0,12%) si muove in controtendenza. Sale a 237,1 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 7,1 punti al 3,449%, mentre nel resto d'Europa si registrano ribassi tra gli 11,6 punti del Portogallo e i 13,6 punti della Germania.Insomma cali ma non disastri. E anche sul frontele cose cominciano a ...

PaoloGentiloni : #24luglio. Il balletto degli irresponsabili contro Draghi può provocare una tempesta perfetta. Ora è il tempo di vo… - Maumol : Porre fine al governo di Mario Draghi è una scelta politica miope che nuoce all'interesse nazionale e ci precipita… - Libero_official : Sui mercati segnali di tenuta dopo le dimissioni di #MarioDraghi: lievi perdite in Europa e anche a Piazza Affari.… - e_borsa : #transizioneenergetica: gli ostacoli e gli acceleratori per i #fondisostenibili - mondohonline : Clima, acqua e sicurezza alimentare europea. di Mauro Balboni “È la tempesta perfetta. 70% in meno di neve durante… -