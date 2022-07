Incidente durante lo spegnimento di un incendio | morta la volontaria Elena Lo Duca

(Di venerdì 22 luglio 2022)Loa 56 anni, schiacciata da un albero mentre partecipava alle operazioni per spegnere una Prepotto, in provincia di Udine. L’è accaduto giovedì pomeriggio e secondo una ricostruzione, la donna stava effettuando un sopralluogo quando è stata colpita da una pianta morendo sul colpo.Losul colpo. Era la coordinatrice della squadra di Protezione civile di Prepotto, abitava a Udine e aveva una lunga esperienza nelle forze dell’ordine. Dopo l’la donna si è recata sul posto per coordinare i volontari nell’opera die della successiva bonifica, venendo schiacciata dall’albero.Loè ...

