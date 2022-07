Il gioco di prestigio di Antonee Robinson | video (Di venerdì 22 luglio 2022) Sta spopolando sui social questo video che mostra il giocatore del Fulham, Antonee Robinson, compiere un clamoroso gioco di prestigio con le carte davanti ai suoi compagni di squadra ed al suo staff, allenatore compreso. Un gioco complicatissimo ma riuscito che lascia tutti a bocca aperta Leggi su panorama (Di venerdì 22 luglio 2022) Sta spopolando sui social questoche mostra il giocatore del Fulham,, compiere un clamorosodicon le carte davanti ai suoi compagni di squadra ed al suo staff, allenatore compreso. Uncomplicatissimo ma riuscito che lascia tutti a bocca aperta

radionowher : I più bravi dovrebbero mettersi sempre in gioco facendosi eleggere dai cittadini e mettersi alla guida del paese. A… - fefodero : @Filoribs @Gazzetta_it Resta però il solito gioco di prestigio di Suning eh. Dici che devi incassare x e che puoi s… - Tiziano_Med : @Cambiacasacca Buongiorno a tutti! Il problema è proprio questo gira che ti rigira anche se le elezioni verranno vi… - ArielloGiuliano : @horusarcadia A me pare che sia proprio quello che stan facendo, con un gioco di prestigio. Ed ho il sospetto che non sia un bene.. - beabalda : RT @lol21194926: Ad ogni modo: Posso ribadire per la 100° volta che sarebbe il caso di mettersi d' accordo su chi votare visto che se il P… -