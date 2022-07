Firenze: carabinieri e gendarmi francesi pattugliano le strade della città (Di venerdì 22 luglio 2022) A partire da oggi, 22 luglio 2022, per le strade del centro storico di Firenze, saranno svolti pattugliamenti congiunti tra i carabinieri e un appartenente alla Gendarmeria Nazionale francese, che affiancherà i colleghi dell'Arma indossando la propria uniforme d'ordinanza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 luglio 2022) A partire da oggi, 22 luglio 2022, per ledel centro storico di, saranno svolti pattugliamenti congiunti tra ie un appartenente alla Gendarmeria Nazionale francese, che affiancherà i colleghi dell'Arma indossando la propria uniforme d'ordinanza L'articolo proviene daPost.

