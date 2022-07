Entry list Atp Umago 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Entry list dell’Atp 250 di Umago 2022, evento in programma dal 25 al 31 luglio. Lo spagnolo Carlos Alcaraz guida il seeding del torneo croato di cui è campione in carica, seguito dall’italiano Jannik Sinner e dal georgiano Nikoloz Basilashvili. Spicca anche la presenza del giovane danese Holger Rune e degli azzurri Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Di seguito la lista completa degli iscritti all’Atp di Umago 2022. Entry list ATP Umago 2022 1 Carlos Alcaraz 72 Jannik Sinner 13 3 Nikoloz Basilashvili 26 4 Holger Rune 29 5 Filip Krajinovic 31 6 Sebastian Baez 35 7 Francisco Cerundolo 41 8 Alex Molcan 51 Laslo Djere 57 Daniel Altmaier 61Fabio Fognini 63 Jiri Vesely 68Lorenzo Musetti 70 Jaume Munar ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) L’dell’Atp 250 di, evento in programma dal 25 al 31 luglio. Lo spagnolo Carlos Alcaraz guida il seeding del torneo croato di cui è campione in carica, seguito dall’italiano Jannik Sinner e dal georgiano Nikoloz Basilashvili. Spicca anche la presenza del giovane danese Holger Rune e degli azzurri Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp diATP1 Carlos Alcaraz 72 Jannik Sinner 13 3 Nikoloz Basilashvili 26 4 Holger Rune 29 5 Filip Krajinovic 31 6 Sebastian Baez 35 7 Francisco Cerundolo 41 8 Alex Molcan 51 Laslo Djere 57 Daniel Altmaier 61Fabio Fognini 63 Jiri Vesely 68Lorenzo Musetti 70 Jaume Munar ...

