E’ accaduto dopo il terribile incidente: Eva Henger svela tutto (Di venerdì 22 luglio 2022) Eva Henger torna a camminare dopo l’operazione. dopo l’incidente in Ungheria la soubrette svela tutti i retroscena. Ecco cosa ha rivelato! dopo i vari interventi in una clinica privata di Roma Eva Henger è tornata a casa sulla sedia a rotelle per poi iniziare una cura riabilitativa per ricominciare a camminare. La soubrette ungherese si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 22 luglio 2022) Evatorna a camminarel’operazione.l’in Ungheria la soubrettetutti i retroscena. Ecco cosa ha rivelato!i vari interventi in una clinica privata di Roma Evaè tornata a casa sulla sedia a rotelle per poi iniziare una cura riabilitativa per ricominciare a camminare. La soubrette ungherese si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GiovanniToti : Se anche Mariastella #Gelmini dopo questa giornata, ha deciso di lasciare Forza Italia, forse qualcuno dovrebbe far… - EulaliaGrillo : RT @laspassosa: Mi sono tesserata a Dicembre e dopo quello che è accaduto in questi giorni la mia scelta non può che essere ancora più chia… - ivatroubles : RT @emmeguidi: come puoi sperare di salvare un Paese dove il 50% sono degli ipocondriaci lobotomizzati ed il restante 45% dei decerebrati c… - ilGerrino92 : @pazzipergerry @lucaiannielloLI Già accaduto che andava in onda subito dopo la registrazione... - Livia_DiGioia : RT @laspassosa: Mi sono tesserata a Dicembre e dopo quello che è accaduto in questi giorni la mia scelta non può che essere ancora più chia… -