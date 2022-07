Dybala alla Roma, Dotto critico: "Non accettare la maglia numero 10 di Totti è stato un errore" (Di venerdì 22 luglio 2022) Paulo Dybala è, a sorpresa, un nuovo giocatore della Roma. La Joya argentina ha scelto la maglia numero 21 che sta praticamente andando a ruba per tutta la Capitale. Si è soffermato su quanto detto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 22 luglio 2022) Pauloè, a sorpresa, un nuovo giocatore della. La Joya argentina ha scelto la21 che sta praticamente andando a ruba per tutta la Capitale. Si è soffermato su quanto detto...

Gazzetta_it : #Marcelo proposto alla Lazio: il brasiliano come risposta al colpo Dybala? - DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma, per l'ufficialità è questione di pochi minuti ??@SkySport #calciomercato - FiorinoLuca : Paulo #Dybala prelevato a zero è un grande colpo a prescindere da clausole o non clausole. Anzi, mi sembra che la p… - FrancescaRoma41 : RT @Clauzinho3: Dybala alla prima gara all'Olimpico ???? - EFrigerio67 : RT @lefrasidiosho: Per #Dybala alla Roma decisivo l'intervento di #Mourinho -