Draghi sorpreso da crisi ma sereno, governo operativo su emergenze (Di venerdì 22 luglio 2022) Mario Draghi è "molto tranquillo", consapevole di aver fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per far proseguire la vita del governo, nella necessaria "chiarezza" dovuta in primo luogo ai cittadini. Così chi ci ha parlato in queste ore descrive lo stato d'animo del premier, nel giorno in cui è salito al Quirinale per presentare le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Draghi, viene spiegato, è stato "colto di sorpresa" dall'esplodere della crisi e per quanto "difficile" la decisione di lasciare, dopo il confronto di ieri in Senato, è stata presa con "serenità". Nessun rancore, dunque, si assicura, nei confronti dei ministri delle forze che non gli hanno votato la fiducia. "Porterò con me un ricordo molto bello di queste riunioni, degli scambi che ho avuto individualmente con ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 22 luglio 2022) Marioè "molto tranquillo", consapevole di aver fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per far proseguire la vita del, nella necessaria "chiarezza" dovuta in primo luogo ai cittadini. Così chi ci ha parlato in queste ore descrive lo stato d'animo del premier, nel giorno in cui è salito al Quirinale per presentare le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella., viene spiegato, è stato "colto di sorpresa" dall'esplodere dellae per quanto "difficile" la decisione di lasciare, dopo il confronto di ieri in Senato, è stata presa con "serenità". Nessun rancore, dunque, si assicura, nei confronti dei ministri delle forze che non gli hanno votato la fiducia. "Porterò con me un ricordo molto bello di queste riunioni, degli scambi che ho avuto individualmente con ...

Toynagual40 : RT @Fata_Turch: 'Non ci volevano, abbiamo tolto il disturbo' È la versione vittimistica dei 5S e di @GiuseppeConteIT, che si finge sorpreso… - GramsciAG : RT @Fata_Turch: 'Non ci volevano, abbiamo tolto il disturbo' È la versione vittimistica dei 5S e di @GiuseppeConteIT, che si finge sorpreso… - LaviniaRittator : RT @Fata_Turch: 'Non ci volevano, abbiamo tolto il disturbo' È la versione vittimistica dei 5S e di @GiuseppeConteIT, che si finge sorpreso… - elvise1657 : RT @Fata_Turch: 'Non ci volevano, abbiamo tolto il disturbo' È la versione vittimistica dei 5S e di @GiuseppeConteIT, che si finge sorpreso… - BassottiViviani : RT @Fata_Turch: 'Non ci volevano, abbiamo tolto il disturbo' È la versione vittimistica dei 5S e di @GiuseppeConteIT, che si finge sorpreso… -