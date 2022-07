Domani Lens-Inter: cinque gli assenti (Di venerdì 22 luglio 2022) Nuova amichevole per l’Inter in programma Domani Terza amichevole per l’Inter che Domani scenderà in campo in casa dei francesi del Lens. La squadra allenata da Simone Inzaghi è pronta a volare in Francia con 5 assenti. A Sanchez e Pinamonti rimasti ad Appiano Gentile per questioni di mercato si sono aggiunti anche Skriniar e Gosens ancora non al meglio della condizione e assenza dell’ultima ora Roberto Gagliardini che ha accusato un problema al piede. 19CAL15G01 01 02-kMyF-U31901054836256eEE-1224×916@Corriere-Web-Bergamo-593×4431L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Nuova amichevole per l’in programmaTerza amichevole per l’chescenderà in campo in casa dei francesi del. La squadra allenata da Simone Inzaghi è pronta a volare in Francia con 5. A Sanchez e Pinamonti rimasti ad Appiano Gentile per questioni di mercato si sono aggiunti anche Skriniar e Gosens ancora non al meglio della condizione e assenza dell’ultima ora Roberto Gagliardini che ha accusato un problema al piede. 19CAL15G01 01 02-kMyF-U31901054836256eEE-1224×916@Corriere-Web-Bergamo-593×4431L'articolo proviene damagazine.

