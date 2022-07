Covid in Italia, diminuiscono i contagi: 71 mila casi. Le vittime sono 155 (Di venerdì 22 luglio 2022) Si conferma in calo la curva epidemica in Italia. Oggi sono 71.075 i nuovi casi Covid contro gli 80.653 di ieri. I tamponi effettuati sono 341.191 (ieri 366.000) con un tasso di positività che scende... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 22 luglio 2022) Si conferma in calo la curva epidemica in. Oggi71.075 i nuovicontro gli 80.653 di ieri. I tamponi effettuati341.191 (ieri 366.000) con un tasso di positività che scende...

