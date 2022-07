Calciomercato | Zielinski vero obiettivo del West Ham

(Di venerdì 22 luglio 2022)Napoli ilHam sta provando a prendere Piotrper portarlo in Premier League. Nella giornata di ieri si è diffusa la voce che il club inglese sarebbe fortemente interessato a Lozano. Ma a quanto pare ildegli Hammers è. Il centrocampista vive un momento di difficoltà a Napoli, ma ha sempre detto di voler restare in maglia azzurra. Giuntoli non ha dichiarato nessuno incedibile, quindi con una giusta offerta tutti possono andare via. Il Napoli valutacirca 45 milioni di euro, anche perché la società di De Laurentiis ha sempre puntato sul giocatore che si è integrato perfettamente a Napoli. Dunque se ne priverebbe solo davanti ad un’ottima offerta economica. IlHam valuta ...

Cucciolina96251 : RT @TommasoTemelin: #Calciomercato / #WestHam scatenato. Nel mirino anche Piotr #Zielinski - sscalcionapoli1 : Tmw – West Ham scatenato, interesse concreto per Piotr Zielinski del Napoli - STnews365 : Napoli, il West Ham punta Zielinski. Il club azzurro valuta il centrocampista 45 milioni di euro. #Calcio… - Fra_mercato : Interesse concreto di @WestHam per #Zielinski. #ForzaNapoliSempre #Adl #calciomercato #Napoli - TommasoTemelin : #Calciomercato / #WestHam scatenato. Nel mirino anche Piotr #Zielinski -

Causio sul mercato del Napoli Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...... Ospina e Meret, poi Koulibaly, Mário Rui, Ghoulam,, Fabián Ruiz, Insigne, Mertens. Tutti ... Quelle tattiche , così come quelle relative al. E poi sono tutti calciatori che, in ...Il West Ham sembra non fermarsi e le idee di mercato non mancano di certo. Non c'è solo Scamacca nel mirino degli Hammers ma, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'interesse del club viaggere ...