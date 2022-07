Bimbo ucciso di botte a Siracusa | ergastolo a madre e compagno

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) –per lae il patrigno del piccolo Evan, il bambino di un anno e mezzo morto per le percosse il 17 agosto del 2020 all’ospedale di Modica (Ragusa). La Corte di Assise diha condannato oggi al carcere a vita Letizia Spatola, 24 anni, la, e Salvatore Blanco, 32, il. L’accusa era di maltrattamenti ed omicidio. Condannati anche all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla decadenza della responsabilità genitoriale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'uomo è accusato di avere picchiato il bambino e di averne causato la morte, la donna di avere taciuto le violenze subite da lei e dal piccolo. È arrivata la condanna di ergastolo la madre di Evan Lo Piccolo e il compagno della donna. Il piccolo è stato ucciso nell'agosto del 2020, dopo essere stato picchiato ripetutamente.