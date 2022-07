Arisa | con quel vestito fa impazzire tutti | Gambe pazzesche

(Di venerdì 22 luglio 2022) I fan disono rimasti di stucco davanti alla foto della loro beniamina: avete visto checonpazzesco? Incredibile, guardate. La svolta iper femminile della cantante sembra non avere fine! Questa volta la star italiana ha incantatocon un look a dir poco eccezionale, avete visto che cosa ha indossato? L'articolo, confachemusica.it.

FrancoisVayne : Con la cantante #Arisa stasera a Roma : la #solidarietà è contagiosa @BambinoCairo @ARISA_OFFICIAL - zazoomblog : Arisa con i pantaloncini fa impazzire tutti Che gambe - #Arisa #pantaloncini #impazzire #tutti - louivsbae : non io che piango con potevi fare di più di arisa ma perché sono così cogliona - DonnaGlamour : Arisa, storia finita con Vito Coppola ma non “l’amore”: arriva un messaggio speciale… - gengy00 : #amici22 Ormai abbiamo capito che Todaro c'è.Ora due sono le cose:o lascia la Pettinelli e Arisa prende il suo post… -

CheMusica

... si è concessa un viaggio in Tanzaniai tre figli , lontana dal clamore mediatico che la ... prima di tutto, dalla "testa" (come dimenticaree il suo drastico cambio di look dopo la fine della ...Ivan Damiano Rota e il fiduciario Sor Rotella per Dagospia PAOLA TURCI FRANCESCA PASCALE Il cast di Ballandole Stelle potrebbe 'allargarsi' e Milly Carlucci lascia le porte aperte a nuove entrate. Si dice potrebbe arrivare una star ... Arisa, con i pantaloncini fa impazzire tutti | Che gambe - chemusica.it "Continuerò a pensarti, con amore" aggiunge, infine, Arisa che ha voluto condividere con tutti le sue emozioni e il suo stato d'animo per… Leggi ...La cantante fa una dedica speciale a Vito Coppola pronto a volare a Londra per una nuova avventura. Le speciali parole su Instagram. Arisa e Vito Coppola sono stati i protagonisti del gossip dei mesi ...