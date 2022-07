Arena di Verona: la proposta di matrimonio di Timofej Andrijashenko a Nicoletta Manni (video) (Di venerdì 22 luglio 2022) Timofej Andrijashenko ha scelto lo scenario dell'Arena di Verona per chiedere a Nicoletta Manni di sposarlo: l'Etoile de la Scala di Milano gli ha detto di sì. Timofej Andrijashenko ha chiesto la mano di Nicoletta Manni sul palco dell'Arena di Verona. Davanti a migliaia di persone, alla fine dello spettacolo di Roberto Bolle, il primo ballerino de La Scala di Milano ha incassato il si dell'Etoile che ha accettato la proposta commuovendo il pubblico presente. Il finale tragico di Romeo e Giulietta, ballato nell'Arena scaligera, ha avuto un 'tempo supplementare', per usare una metafora calcistica, che ha commosso doppiamente il pubblico presente allo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022)ha scelto lo scenario dell'diper chiedere adi sposarlo: l'Etoile de la Scala di Milano gli ha detto di sì.ha chiesto la mano disul palco dell'di. Davanti a migliaia di persone, alla fine dello spettacolo di Roberto Bolle, il primo ballerino de La Scala di Milano ha incassato il si dell'Etoile che ha accettato lacommuovendo il pubblico presente. Il finale tragico di Romeo e Giulietta, ballato nell'scaligera, ha avuto un 'tempo supplementare', per usare una metafora calcistica, che ha commosso doppiamente il pubblico presente allo ...

elenapuccini : RT @AtzeiLoredana: Applausi entusiasti alla fine della Carmen di ieri 22 Luglio l'Arena di Verona con uno straordinario @roberto_alagna che… - elenapuccini : RT @AtzeiLoredana: All'Arena di Verona, nella Carmen di Bizet, con un finale intenso ed emozionante @roberto_alagna si conferma il miglior… - clickforgood : RT @preso_bene: questi occhi meravigliosi devono vedere anche l’arena di Verona ???????????? #Strangisep ?? #luigistrangis - MariaCavaliere5 : Carmen con regia di Zeffirelli all'arena di Verona.grande spettacolarità,forse troppa,emozioni zero - Ary1797 : RT @NicolettaManni: Che cosa è stato ?? ?? Grazie Amore mio @timandrijashenko Scusatemi ma non trovo ancora le parole ? Photo by @dancersdi… -