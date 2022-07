WTA Palermo 2022: Bronzetti sconfigge Avanesyan e vola ai quarti di finale (Di giovedì 21 luglio 2022) Bella vittoria per Lucia Bronzetti nel secondo turno del WTA 250 di Palermo. Sulla terra rossa italiana l’azzurra (n.78 del ranking) batte la russa Elina Avanesyan (n.129 al mondo) con un ottimo 6-1 6-3 e si regala il quarto di finale contro la francese Caroline Garcia (testa di serie n.5), uscita vincitrice dal match contro Elisabetta Cocciaretto. L’inizio di partita è subito favorevole a Bronzetti: la classe 1998 trova subito il break nel secondo game e poi si porta sul 3-0. Avanesyan si sblocca con il 3-1, ma la nostra portacolori continua a essere superiore e si impone con un veloce 6-1. Anche in apertura di secondo parziale la nativa di Rimini strappa subito il servizio alla sua avversaria, ma questa volta Avanesyan reagisce immediatamente e si riporta sull’1-1. ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Bella vittoria per Lucianel secondo turno del WTA 250 di. Sulla terra rossa italiana l’azzurra (n.78 del ranking) batte la russa Elina(n.129 al mondo) con un ottimo 6-1 6-3 e si regala il quarto dicontro la francese Caroline Garcia (testa di serie n.5), uscita vincitrice dal match contro Elisabetta Cocciaretto. L’inizio di partita è subito favorevole a: la classe 1998 trova subito il break nel secondo game e poi si porta sul 3-0.si sblocca con il 3-1, ma la nostra portacolori continua a essere superiore e si impone con un veloce 6-1. Anche in apertura di secondo parziale la nativa di Rimini strappa subito il servizio alla sua avversaria, ma questa voltareagisce immediatamente e si riporta sull’1-1. ...

GeorgeSpalluto : Wow Bronzetti. Domina la giovanissima russa Avanesyan (classe 2002) con lo score di 61 63 a Palermo. 5° quarto di f… - Eurosport_IT : BRONZETTI AI QUARTI!!! ???????? L'azzurra batte in due set Avanesyan e passa ai quarti di finale sulla terra rossa di… - sportface2016 : #WtaPalermo, programma e orari quarti venerdì #22luglio con #Paolini e #Bronzetti - zazoomblog : WTA Palermo 2022: Elisabetta Cocciaretto battuta in rimonta da Garcia - #Palermo #2022: #Elisabetta - SiemBlueboom : WTA Hamburg and WTA Palermo are a bit boring ?? -