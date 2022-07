Vlahovic, ecco chi sarà il suo vice: nome a sorpresa (Di giovedì 21 luglio 2022) Di Maria non basta; la Juventus, in attacco, ha bisogno di un vice Vlahovic e nelle ultime ore sta avanzando una clamorosa ipotesi. sarà una stagione lunga 295 giorni tra campionato, coppe, mondiale invernale e soste per la Nations League; questo è uno dei motivi per cui le società hanno bisogno di rose piuttosto lunghe. La Juventus vuole una doppia opzione per ogni ruolo ma cerca anche di alzare la qualità rispetto alla scorsa stagione; tra gli obiettivi troviamo, senza ombra di dubbio, un attaccante centrale che possa dare respiro a Vlahovic. AnsafotoL’attaccante serbo, infatti, non può essere l’unica punta della Juventus; ha bisogno di una valida alternativa che possa permettergli di riposare nel corso della stagione. Se il futuro di Kean è ancora incerto (in ogni caso l’ex PSG potrebbe essere impiegato come esterno ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 21 luglio 2022) Di Maria non basta; la Juventus, in attacco, ha bisogno di une nelle ultime ore sta avanzando una clamorosa ipotesi.una stagione lunga 295 giorni tra campionato, coppe, mondiale invernale e soste per la Nations League; questo è uno dei motivi per cui le società hanno bisogno di rose piuttosto lunghe. La Juventus vuole una doppia opzione per ogni ruolo ma cerca anche di alzare la qualità rispetto alla scorsa stagione; tra gli obiettivi troviamo, senza ombra di dubbio, un attaccante centrale che possa dare respiro a. AnsafotoL’attaccante serbo, infatti, non può essere l’unica punta della Juventus; ha bisogno di una valida alternativa che possa permettergli di riposare nel corso della stagione. Se il futuro di Kean è ancora incerto (in ogni caso l’ex PSG potrebbe essere impiegato come esterno ...

sportli26181512 : Sassuolo, ecco Agustin Alvarez: 2021 da cecchino, 2022 horror. Se si libera un posto in attacco...: Sassuolo, ecco… - sportli26181512 : Sassuolo, ecco Agustin Alvarez: 2021 da cecchino, 2022 horror. Se si libera un posto in attacco...: Sassuolo, ecco… - Chivas01233895 : @antonio18t @BarbagobboA @cicciovalenti Marotta è stato cacciato dalla Juve perché parlava troppo con i giornalisti… - _m4ri4no_ : @23PierMorra88 @mirkonicolino @Vincenzo140893 Ma infatti sono tutti che parlano del vice Vlahovic (quando in realtà… - ZonaBianconeri : RT @Cmax6996: Tra CherubiniCobra, Arrivabene colpo teatrale,triangolazioni di @MomblanOfficial e @juventibus , ecco cosa ci porta in dono l… -