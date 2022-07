Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2022 ore 10:30 (Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 20 LUGLIO 2022 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 INCENDIO AL KM 6+000 TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO. PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA PER INCIDENTE AL KM 41+800 IN CARREGGIATA ESTERNA. COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E AUTO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN PROVINCIA DI FROSINONE PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO UN TRATTO DELLA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 20 LUGLIOORE 20.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULL’A24TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA DIREZIONE. PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 INCENDIO AL KM 6+000 TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO. PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA PER INCIDENTE AL KM 41+800 IN CARREGGIATA ESTERNA. COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E AUTO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN PROVINCIA DI FROSINONE PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO UN TRATTO DELLA ...

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato sul Gra (Casilina-Ardeatina); in via di Tor San Giovanni; in via Tiburtina Valeria - in_appennino : RT muoversintoscan '? In #A1, in direzione Roma: code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Firenze Sc… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Gualterio, via Monte Urano, via di Tor Carbone - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via del Casale di San Basilio, via Latina - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Firenze Scandicci provenendo d… -