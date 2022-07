Tramvia Fortezza-San Marco: al via i lavori in Piazza Libertà, presenti Giani e Nardella (Di giovedì 21 luglio 2022) Il taglio del nastro per i nuovi cantieri in Piazza Libertà. Linea Tramvia per San Marco L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 luglio 2022) Il taglio del nastro per i nuovi cantieri in. Lineaper SanL'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Tramvia Fortezza-San Marco: al via i lavori in Piazza Libertà, presenti Giani e Nardella - 055firenze : Tramvia, via ufficiale ai lavori della linea Fortezza-San Marco: taglio del nastro al Parterre #tramvia #Firenze… - zazoomblog : Tramvia Fortezza – San Marco: dal 21 inizio lavori nella Piazza le modifiche alla circolazione e alle linee urbane… - zazoomblog : Tramvia Fortezza – San Marco: dal 21 inizio lavori nella Piazza le modifiche alla circolazione e alle linee urbane… - FirenzePost : Tramvia Fortezza – San Marco: dal 21 inizio lavori nella Piazza, le modifiche alla circolazione e alle linee urbane -