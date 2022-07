Tour de France 2022, Jonas Vingegaard: “Felice di aver vinto oggi, mancano ancora due giorni prima di arrivare a Parigi” (Di giovedì 21 luglio 2022) Una giornata da re, da padrone assoluto per Jonas Vingegaard al Tour de France. Seconda vittoria di tappa per lui, staccato ancora una volta Tadej Pogacar mostrando una superiorità impressionante e classifica generale messa in cassaforte. Il sogno è ormai vicinissimo per un corridore speciale che ha trovato anche il tempo di commuovere il pubblico, aspettando il grande rivale, caduto in discesa. Il danese ha parlato ai microfoni di Eurosport al termine della trionfale frazione: “È incredibile. Stamattina ho detto alla mia fidanzata e a mia figlia che avrei voluto vincere per loro. Sono felicissimo di aver potuto dedicare a loro questa vittoria, felicissimo di aver vinto questa tappa”. Forse un po’ di scaramanzia o forse ancora tanta ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Una giornata da re, da padrone assoluto peralde. Seconda vittoria di tappa per lui, staccatouna volta Tadej Pogacar mostrando una superiorità impressionante e classifica generale messa in cassaforte. Il sogno è ormai vicinissimo per un corridore speciale che ha trovato anche il tempo di commuovere il pubblico, aspettando il grande rivale, caduto in discesa. Il danese ha parlato ai microfoni di Eurosport al termine della trionfale frazione: “È incredibile. Stamattina ho detto alla mia fidanzata e a mia figlia che avrei voluto vincere per loro. Sono felicissimo dipotuto dedicare a loro questa vittoria, felicissimo diquesta tappa”. Forse un po’ di scaramanzia o forsetanta ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - RaiNews : Splendida immagine al #TourdeFrance: Pogacar e Vingegaard duellano sui Pirenei, lo sloveno cade e la maglia gialla… - repubblica : Tour de France, Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta e lo aiuta e rialzarsi: il gesto di grande sportività della mag… - umusore_witunze : RT @MutabaziRich: Il nostro progetto è uscito su La Gazetta, la rivista numero uno in Italia. @BugeseraDistr diventa la terra promessa?? htt… - voltes48 : RT @signori_massimo: Sto guardando il tour de France, come già notato da anni non c'è in alcuna tappa un tifoso di colore, non un magrebino… -