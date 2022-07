Simona Ventura torna a Mediaset? Arriva la risposta definitiva (Di giovedì 21 luglio 2022) da parte della conduttrice che ha ben chiari in testa i suoi programmi La prossima stagione televisiva sarà anche quella dei grandi ritorni, perché programmi tenuti nel cassetto per molti anni sono pronti per ripresentarsi, freschi come fossero nuovi. Succederà anche a La Talpa, il reality L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) da parte della conduttrice che ha ben chiari in testa i suoi programmi La prossima stagione televisiva sarà anche quella dei grandi ritorni, perché programmi tenuti nel cassetto per molti anni sono pronti per ripresentarsi, freschi come fossero nuovi. Succederà anche a La Talpa, il reality L'articolo proviene da Inews24.it.

blogtivvu : Simona Ventura conduce La Talpa? Arriva la sua risposta - IsaeChia : Simona Ventura al timone della nuova edizione de #LaTalpa prodotta da Maria De Filippi? Arriva la netta risposta de… - Gabriel85766922 : @Simo_Ventura @MariaLatella Grande Simona, lui avrà fatto da apripista, ma il cervello in testa alla gente non è un… - infoitcultura : L'Isola dei Famosi: Ilary Blasi e Simona Ventura unite nel dolore - carpi_ale : RT @361_magazine: Simona Ventura non condurrà il reality Mediaset 'La Talpa'. A smentire l'indiscrezione sulla possibile conduzione è stata… -