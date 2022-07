Simona Ventura a La Talpa? Risponde la conduttrice

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo l’annuncio durante i Palinsesti Mediaset 2022/2023 della produzione da parte di Fascino de La, c’è grande attesa sul reality show di Canale 5. Le domande che le persone si fanno sono tantissime, dal cast alla data di messa in onda. Le aspettative sono alte, visto che verrà prodotto dalla campionessa d’ascolti della rete: Maria De Filippi. Leggi anche: La: Maria De Filippi stravolge tutto Fin dall’annuncio della produzione de Launo dei nomi più favoriti per la conduzione è stato quello di. Laha l’esperienza per questo genere di reality show, essendo stata a capo de L’Isola dei Famosi nei suoi anni di gloria. Inoltre, ha anche un grande seguito di fan che non vedono l’ora di rivederla guidare un programma tutto suo. Il rapporto ...