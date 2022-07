Roma, CdS: “Wijnaldum gradisce la capitale giallorossa” (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, CDS- Come riporta il CdS, la Roma sta cercando di affondare l’ennesimo grande colpo con il centrocampista olandese, ma serve il Psg. “Wijnaldum è stato offerto la scorsa settimana dal Psg, che deve liberarsi di alcuni ingaggi pesanti per riallinearsi ai parametri del Fair Play Finanziario. La Roma è interessata al giocatore, che aveva seguito già nella scorsa stagione, quando si era svincolato dal Liverpool. Ha 31 anni ed è integro fisicamente, è il capitano della Nazionale olandese. La società giallorossa può prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni, ma è fondamentale che il Psg contribuisca a pagare metà dello stipendio, considerato che il centrocampista guadagna quasi nove milioni. La trattativa non è ancora decollata, ma i due club legati da ottimi rapporti e ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 21 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS, lasta cercando di affondare l’ennesimo grande colpo con il centrocampista olandese, ma serve il Psg. “è stato offerto la scorsa settimana dal Psg, che deve liberarsi di alcuni ingaggi pesanti per riallinearsi ai parametri del Fair Play Finanziario. Laè interessata al giocatore, che aveva seguito già nella scorsa stagione, quando si era svincolato dal Liverpool. Ha 31 anni ed è integro fisicamente, è il capitano della Nazionale olandese. La societàpuò prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni, ma è fondamentale che il Psg contribuisca a pagare metà dello stipendio, considerato che il centrocampista guadagna quasi nove milioni. La trattativa non è ancora decollata, ma i due club legati da ottimi rapporti e ...

