Ravezzani distrugge l'Inter: "Ha la peggior proprietà e il peggior bilancio, non fate finta di non vedere" (Di giovedì 21 luglio 2022) Duro attacco di Fabio Ravezzani, noto giornalista, alla società dell'Inter. Queste le parole del suo tweet: “Per chi finora ha finto di non vedere: l’Inter ha il peggior bilancio e la peggior... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 21 luglio 2022) Duro attacco di Fabio, noto giornalista, alla società dell'. Queste le parole del suo tweet: “Per chi finora ha finto di non: l’ha ile la...

zazoomblog : Ravezzani distrugge lInter: Ha la peggior proprietà e il peggior bilancio non fate finta di non vedere -… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Ravezzani distrugge l'#Inter: 'Ha la peggior proprietà e il peggior bilancio, non fate finta di non vedere' https://t.c… - Pall_Gonfiato : #Ravezzani distrugge l'#Inter: 'Ha la peggior proprietà e il peggior bilancio, non fate finta di non vedere' -

Ravezzani distrugge Cristiano Ronaldo: 'Strapagato per aumentare il proprio mito, un parassita' AreaNapoli.it Ravezzani distrugge Cristiano Ronaldo: "Strapagato per aumentare il proprio mito, un parassita" Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha lanciato un duro attacco a Cristiano Ronaldo su Twitter. Fabio Ravezzani non ha mai avuto simpatia per il personaggio di Cristiano Ronaldo. Il dirett ... Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha lanciato un duro attacco a Cristiano Ronaldo su Twitter. Fabio Ravezzani non ha mai avuto simpatia per il personaggio di Cristiano Ronaldo. Il dirett ...