Raimondo Todaro spiazza su Milly Carlucci | il ballerino spara a zero

AlBizzotto : RT @ilgiornale: 'Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dic… - ilgiornale : 'Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quas… - CaffeFou : La stoccata di Todaro a Milly Carlucci: 'Quasi ti dice che mutande metterti' #todaro #ballandoconlestelle… - ilgiornale : 'Vuole avere il controllo su tutto'. Le ultime dichiarazioni rilasciate da #RaimondoTodaro su #MillyCarlucci rischi… - ParliamoDiNews : Raimondo Todaro su Milly Carlucci: `Quasi quasi ti dice che mutande metterti: è fatta così!` - Il Vicolo delle News… -

Le ultime dichiarazioni rilasciate dasu Milly Carlucci e Maria De Filippi rischiano di scatenare una nuova polemica. Quando il ballerino disse addio a Ballando con le stelle per entrare nella scuola di Amici di Maria De ...Dall'abbandono della Rai all'ingresso nel cast di Amici , il ballerino rompe il silenzio.confessa il vero rapporto con le note conduttrici.seduto per ' Un caffè con ' con Lorella Cuccarini , si lascia andare in intime dichiarazioni. Un format televisivo mandato in onda su YouTube in cui note celebrità vengono intervistate.Raimondo Todaro su Milly Carlucci: “Ti dice che mutande metterti” Raimondo Todaro trova il modo di lasciare ancora una volta tutti di stucco, il ballerino dopo aver confermato il suo posto ad Amici ...Raimondo Todaro lancia un duro attacco a Milly Carlucci e elogia Amici e l’atteggiamento di Maria De Filippi. In una sola edizione, Raimondo Todaro è diventato uno dei professori più amati di sempre d ...