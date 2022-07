“Non riconosco Forza Italia”. La Gelmini finta dissidente che non ti aspetti (e fa anche un po’ ridere) (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – Forza Italia è Mariastella Gelmini. Almeno, così eravamo abituati. Prima che il ministro degli Affari regionali si esprimesse con le parole che l’Agenzia Nova ed altri hanno riportato. Una svolta non priva di lati estremamente comici. Forza Italia va via, la Gelmini “dissidente”: mondo al contrario o vento che cambia? Se Forza Italia va da qualche parte, la Gelmini lo segue. Uno scenario ai limiti dell’imbarazzante a cui abbiamo assistito per vent’anni. O quasi. Qualche mese fa, si dirà, la prima “dissidenza” c’era stata in parte con Berlusconi, troppo ambiguo sulla guerra in Ucraina. Nel senso di “troppo poco anti-putiniano e filoucraino”. Che strano. La novella rivoluzionaria della politica ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug –è Mariastella. Almeno, così eravamo abituati. Prima che il ministro degli Affari regionali si esprimesse con le parole che l’Agenzia Nova ed altri hanno riportato. Una svolta non priva di lati estremamente comici.va via, la”: mondo al contrario o vento che cambia? Seva da qualche parte, lalo segue. Uno scenario ai limiti dell’imbarazzante a cui abbiamo assistito per vent’anni. O quasi. Qualche mese fa, si dirà, la prima “dissidenza” c’era stata in parte con Berlusconi, troppo ambiguo sulla guerra in Ucraina. Nel senso di “troppo poco anti-putiniano e filoucraino”. Che strano. La novella rivoluzionaria della politica ...

Corriere : «Forza Italia si è disciolta nel populismo salviniano. La FI che ho conosciuto non avrebbe avuto dubbi nello scegli… - Corriere : Gelmini: «Non riconosco più Forza Italia, si è disciolto nel populismo» - giuspeali : RT @Corriere: «Forza Italia si è disciolta nel populismo salviniano. La FI che ho conosciuto non avrebbe avuto dubbi nello scegliere fra Dr… - d73_alex : RT @Corriere: «Forza Italia si è disciolta nel populismo salviniano. La FI che ho conosciuto non avrebbe avuto dubbi nello scegliere fra Dr… - LiborioEdo : RT @Corriere: «Forza Italia si è disciolta nel populismo salviniano. La FI che ho conosciuto non avrebbe avuto dubbi nello scegliere fra Dr… -