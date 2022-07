Napoli, Sky: “Ecco la chiusura per Kim Min Jae” (Di giovedì 21 luglio 2022) Napoli SKY- Il Napoli continua il suo lavoro, in giornata gli uomini di Spalletti hanno lavorato a Castelvolturno. Dal 23 Luglio i partenopei partiranno vista del ritiro di Castel di Sangro. Giuntoli è attivissimo sul mercato, in conferenza Lunedì il D.S del Napoli aveva confermato un timido interessamento per il difensore coreano. Già da inizio settimana c’era più di un interessamento, il difensore del Fenerbahce ha rappresentato per il Napoli un obbiettivo già da inizio Giugno. Il club di Aurelio de Laurentiis ha esercitato il pagamento della clausola rescissoria in accordo con dilezionamento in due rate. Il giocatore ha aspettato con ansia una chiamata azzurra vista la sua vicinanza della scorsa settimana al Rennes. Anche l’entourage del calciatore hanno dichiarato: “Abbiamo raggiunto un accordo con il ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 21 luglio 2022)SKY- Ilcontinua il suo lavoro, in giornata gli uomini di Spalletti hanno lavorato a Castelvolturno. Dal 23 Luglio i partenopei partiranno vista del ritiro di Castel di Sangro. Giuntoli è attivissimo sul mercato, in conferenza Lunedì il D.S delaveva confermato un timido interessamento per il difensore coreano. Già da inizio settimana c’era più di un interessamento, il difensore del Fenerbahce ha rappresentato per ilun obbiettivo già da inizio Giugno. Il club di Aurelio de Laurentiis ha esercitato il pagamento della clausola rescissoria in accordo con dilezionamento in due rate. Il giocatore ha aspettato con ansia una chiamata azzurra vista la sua vicinanza della scorsa settimana al Rennes. Anche l’entourage del calciatore hanno dichiarato: “Abbiamo raggiunto un accordo con il ...

