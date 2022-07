Matilda De Angelis e gli altri vip che parlano di ansia e depressione sui social aiutano davvero? “Piangersi addosso è molto diverso dall’ammettere di avere problemi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tanti like e molti commenti degli utenti che la ringraziavano per le belle parole e la possibilità di potersi identificare in esse. Ma assieme al successoè arrivato anche il clamore mediatico, che l’attriceDesembra non aver gradito. Dopo un post pubblicato su Instagram dove condivideva le sue ansie e paure, non sono mancate le manifestazioni di affetto, dolcezza, la comprensione di moltissime persone. Per contro, il “fastidioso ma inevitabile” meccanismo per cui le testate giornalistiche avrebbero ripreso il post per farne “un articolo da clickbait”. “Ho avuto voglia di cancellare tutto per non finire nel vortice del pietismo e della compassione, il mio post non aveva assolutamente quello scopo”, ha puntualizzato. Condividere le proprie fragilità suicomporta ...