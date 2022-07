Mario Draghi si è dimesso: Governo in carica per affari correnti (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è dimesso giovedì mattina, dopo aver tenuto un brevissimo intervento alla Camera in cui aveva ringraziato i deputato per il sostegno e il lavoro svolto. Ha parlato per circa mezz’ora al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui ora spetta decidere cosa fare. L’ipotesi più Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente del Consigliosi ègiovedì mattina, dopo aver tenuto un brevissimo intervento alla Camera in cui aveva ringraziato i deputato per il sostegno e il lavoro svolto. Ha parlato per circa mezz’ora al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui ora spetta decidere cosa fare. L’ipotesi più Calcio e Finanza.

