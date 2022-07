Mannheimer | L' esito delle prossime elezioni è apertissimo

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 luglio 2022) "Impossibile dire oggi come finirà. C'è una volatilità e fluidità dell'elettorato tra il 20 ed il 30%...". Renatoè stato il primo grande sondaggista italiano; nessuno come lui quindi conosce gli umori dell'elettorato, le abitudini ma anche i colpi di testa dell'ultim'ora. Così, davanti al voto anticipato, il primo della storia della Repubblica in autunno, ci offre le sue considerazioni per cercare di capire cosa potrebbe succedere. "La crisi di governo è stata così complessa che sarà difficile stabilirne le reali responsabilità e trasformare questo in un fattore sul voto degli elettori. Di sicuro dobbiamo avere chiara la situazione di partenza". E quale sarebbe? "I grandi schieramenti, destra e sinistra, sono superati. Sono pochi quelli che restano legati a questa divisione. Negli ultimi anni c'è stata grande volatilità, basti pensare ai picchi raggiunti da ...