Luca Serianni, morto il professore: è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce

È morto il professor Luca Serianni. Il famoso linguista è stato investito lo scorso 18 luglio da un'auto a Ostia, mentre attraversava sulle strisce pedonali. La famiglia che ringrazia "tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto ". I familiari e gli amici "esprimono la loro personale gratitudine al personale sanitario dell'Ospedale San Camillo di Roma". Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Linguista e filologo italiano, si è laureato in Lettere sotto la guida di Arrigo e ha iniziato subito con la carriera accademica: è stato professore incaricato di Storia della lingua italiana presso le Università di Siena, L'Aquila e Messina

