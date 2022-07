LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA | Ciccone passa in testa sull’Aubisque ed è in corsa per la maglia a pois!

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Meintjes può provare a rientrare sui fuggitivi nella lunga discesa. 15.42 Anche per il gruppo termina la salita con Van Hooydonck davanti. 15.40 Adesso comincia la discesa che è lunga una ventina di chilometri.proverà ad incrementare il suo bottino anche sulla prossima cima. 15.38 Esi prende 20 punti in cima all’Aubisque! Scavalcati Vingegaard e Pogacar, solo tre punti di distanza da Geschke. 15.36 Van Aert continua a dettare l’andatura nel gruppo di: vedremo seproverà a partire prima del gpm. 15.34 Sono in pochi sul gruppogialla: sono rimasti più o meno in venticinque andando ad un passo regolare. 15.32 Due chilometri al termine dell’Aubisque. 15.30 Insieme al sudafricano c’è ...