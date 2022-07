Lazio | CdS | “Luis Alberto verso il Siviglia | Sarri cambia la faccia alla squadra”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 21 luglio 2022), CDS- Come scrive il CdS, lain questa sessione di mercato sta cercando la grande integrazione in rosa, con le pedine giuste per. “libera tutto e tutti, forse. Mai come oggi può tornare a, spinto dae non solo per volontà personale. Monchi, diesse degli spagnoli, ha chiuso per Koundé al Chelsea, intascherà 50 milioni più bonus. Con questo malloppo si lancerà sul mercato, una parte può investirlo per il Mago della. Per la prima volta è rimbalzata un’apertura (seppure indiretta) di Monchi sull’acquisto dello spagnolo. Lotito aspetta il segnale giusto per iniziare a trattare e per chiudere l’accordo con il Verona per Ilic, scelto daper rinforzare il ...