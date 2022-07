Incendio vicino binari, stop treni tratta Circumvesuviana (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Incendio a ridosso dei binari: interrotta una tratta della Circumvesuviana. Ad annunciarlo è l‘Ente Autonomo Volturno che fa sapere come la linea interessata dalla temporanea interruzione sia quella che da Napoli porta a Baiano (Avellino). Più precisamente, come scrive nel comunicato al riguardo l’Eav, ”i treni in partenza da Napoli limitano e ripartono da Saviano” mentre ”i treni in partenza da Baiano limitano e ripartono da Nola”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –a ridosso dei: interrotta unadella. Ad annunciarlo è l‘Ente Autonomo Volturno che fa sapere come la linea interessata dalla temporanea interruzione sia quella che da Napoli porta a Baiano (Avellino). Più precisamente, come scrive nel comunicato al riguardo l’Eav, ”iin partenza da Napoli limitano e ripartono da Saviano” mentre ”iin partenza da Baiano limitano e ripartono da Nola”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

borghi_claudio : Sono vicino alla mia amica @Eli_Montemagni e agli altri cittadini di Massarosa per il terribile incendio che sta de… - vigilidelfuoco : #Sassari, dopo cinque ore di lavoro concluso poco fa l’intervento dei #vigilidelfuoco a Bonorva, per un #incendio d… - giorgiobigi1 : RT @LauraMlb7: Incendio vicino al Castello di Duino-Trieste - papayatheshiba : Se non era per il prefetto che ha ordinato L’evacuazione mi toccava lavorar all’aperto in una grossa azienda vicino… - satelliteIouis : mi sa che c’è un incendio vicino perche tutto coperto da fumo pure le colline e c’è un puzzo mado -