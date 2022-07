In un ospizio-lager a Palermo gli anziani venivano picchiati e legati (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - La casa di riposo come un "giardino oscuro", un luogo del terrore. Botte, minacce di morte, anziani legati per ore al letto e alla sedia a rotelle. E' stata battezzata proprio cosi', "Giardino oscuro", l'operazione della Guardia di finanza di Palermo che ha eseguito sei misuri cautelari per maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura assistenziale: cinque di divieto temporaneo di prestazione della propria attività professionale e una di divieto di esercizio di attività imprenditoriale all'interno di case di riposo e strutture assistenziali per anziani per la durata di un anno. Le indagini, avviate dopo la segnalazione di un ospite della comunità alloggio e condotte dagli specialisti del Nucleo di polizia economico finanziaria - Gruppo Tutela Mercato Capitali, hanno documentato violenze fisiche ... Leggi su agi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - La casa di riposo come un "giardino oscuro", un luogo del terrore. Botte, minacce di morte,per ore al letto e alla sedia a rotelle. E' stata battezzata proprio cosi', "Giardino oscuro", l'operazione della Guardia di finanza diche ha eseguito sei misuri cautelari per maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura assistenziale: cinque di divieto temporaneo di prestazione della propria attività professionale e una di divieto di esercizio di attività imprenditoriale all'interno di case di riposo e strutture assistenziali perper la durata di un anno. Le indagini, avviate dopo la segnalazione di un ospite della comunità alloggio e condotte dagli specialisti del Nucleo di polizia economico finanziaria - Gruppo Tutela Mercato Capitali, hanno documentato violenze fisiche ...

