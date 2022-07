Il Quidditch cambia nome per tagliare i ponti con le posizioni anti-trans di J.K. Rowling (Di giovedì 21 luglio 2022) Non è solo il gioco immaginario più famoso e praticato nella saga di Harry Potter ma un vero e proprio sport che per più di dieci anni ha rappresentato un’appassionante forma di competizione tra i babbani (coloro che non possiedono poteri magici). Ora però il Quidditch sta per cambiare nome. Come parte di uno sforzo per svincolare questa attività tanto amata dalla sua creatrice, la scrittrice britannica J.K. Rowling, che ha scatenato polemiche per le sue opinioni sulle questioni transgender, l’International Quidditch Association ha annunciato che d’ora in poi gli atleti monteranno su manici di scopa per giocare a quadball. Il Quidditch è il gioco dei maghi più famoso nella saga di Harry Potter: due squadre di 7 giocatori si sfidano in volo a cavallo delle scopeUS ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Non è solo il gioco immaginario più famoso e praticato nella saga di Harry Potter ma un vero e proprio sport che per più di dieci anni ha rappresentato un’appassionante forma di competizione tra i babbani (coloro che non possiedono poteri magici). Ora però ilsta perre. Come parte di uno sforzo per svincolare questa attività tanto amata dalla sua creatrice, la scrittrice britannica J.K., che ha scatenato polemiche per le sue opinioni sulle questionigender, l’InternationalAssociation ha annunciato che d’ora in poi gli atleti monteranno su manici di scopa per giocare a quadball. Ilè il gioco dei maghi più famoso nella saga di Harry Potter: due squadre di 7 giocatori si sfidano in volo a cavallo delle scopeUS ...

Luce_news : Il Quidditch cambia nome per tagliare i ponti con le posizioni anti-trans di J.K. Rowling - Verbal66299888 : Se leggete l'articolo capirete il perché questi sono destinati ad autodistruggersi. #JKRowling è una grande donna e… - wireditalia : L'attività sportiva che prende ispirazione dai romanzi di Harry Potter ha deciso per il rebranding - 3cinematographe : Il Quidditch di Harry Potter cambia nome per prendere le distanze dalla sua autrice JK Rowling, in seguito ai suoi… - orgoglionerd : Quidditch: nella vita reale lo sport nato in Harry Potter cambia nome -